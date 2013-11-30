На Майдані Незалежності відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями

Як повідомляє кореспонден УНІАН співробітники міліції керуються рішенням суду щодо заборони встановлення будь-яких транспортних засобів на центральній вулиці столиці.

Наразі відбувається сутичка між мітингувальникми та правоохоронцями.

На тему: Мітингувальники почали перекривати Хрещатик

Як повідомляє Українська правда, силовики зіштовхнули людей їх з проїжджої частини. Принаймні у однієї людини внаслідок сутички розбита губа.

Правоохоронці, вишикувавшись у три ряди, відгородили людей, які перебувають на Майдані від автомобілів, що стоять на узбіччі.

У сутичці силовики розбили голову кореспонденту Reuters Глєбу Гаранічу.