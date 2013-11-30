На Майдані Незалежності відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями
00:17, 30 листопада 2013Політика
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На Майдані Незалежності в Києві міліція намагається знову відтіснити два мікроавтобуси з гучномовцями.
Євромайдан, БеркутНа Майдані Незалежності міліція намагається знову відтіснити два мікроавтобуси з гучномовцями / Фото: Радіо Свобода
Як повідомляє кореспонден УНІАН співробітники міліції керуються рішенням суду щодо заборони встановлення будь-яких транспортних засобів на центральній вулиці столиці.
Наразі відбувається сутичка між мітингувальникми та правоохоронцями.
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Як повідомляє Українська правда, силовики зіштовхнули людей їх з проїжджої частини. Принаймні у однієї людини внаслідок сутички розбита губа.
Правоохоронці, вишикувавшись у три ряди, відгородили людей, які перебувають на Майдані від автомобілів, що стоять на узбіччі.
У сутичці силовики розбили голову кореспонденту Reuters Глєбу Гаранічу.
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