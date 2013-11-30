Янукович планує зустрітися з Меркель

Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Вілкул в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Українська правда.

За його інформацією, темою зустрічі буде обговорення питання про тристоронні переговори Росія-Україна-ЄС.

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"На сьогоднішній момент вже висловили свою згоду брати участь у переговорах на цю тему як президент Росії Путін, так і низка найсерйозніших європейських політиків, наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель", - заявив Вілкул.

"І візит нашого президента відбудеться до Німеччини, у тому числі, і для обговорення цих питань, одразу після формування уряду Німеччини", - додав він.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуацію навколо Києва потрібно деполітизувати і провести за пропозицією президента України Віктора Януковича обговорення теми євроінтеграції у тристоронньому форматі Україна - ЄС- Росія.