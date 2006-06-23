Порошенко обростає конкурентами

У понеділок, 26 червня, блок «Наша Україна» визначиться з кандидатурою на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після зустрічі Президента з лідерами фракцій – учасниць коаліції повідомив голова фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що на цю посаду на сьогодні претендують Петро ПОРОШЕНКО та Анатолій КІНАХ.

«На сьогоднішній день висунуто декілька пропозицій партіями-учасниками блоку. Фракція їх ще не розглядала», - сказав він.