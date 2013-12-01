Студентів, які беруть участь в акціях, у Табачника "беруть на олівець" - джерело

Про це УНІАН повідомили кілька джерел в самому університеті. За даними джерел, керівництво зобов`язало вести облік студентів, які беруть участь у масових акціях протесту, мета збору даних не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада по всій Україні тривають акції протесту громадян, обурених відмовою уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС. До участі в акціях приєдналися студенти найбільших вишів України.