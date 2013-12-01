Лікарі витягують постраждалих із епіцентру подій біля АП

Як передає кореспондент УНІАН, у одного із постраждалих - травми ніг.

Разом з тим, біля АП постійно пускають газ.

Водночас, активісти акції протесту біля Адміністрації Президента України організували пункти надання першої медичної допомоги для постраждалих внаслідок зіткнень. Лікарі та медперсонал наділи одяг із емблемою червоного хреста і забезпечують мітингувальників індивідуальними засобами захисту. У пунктах є питна вода і бинти.

Кореспонденту УНІАН також повідомили, що одному з журналістів, які висвітлюють події біля АП, стало зле. Його на «кареті швидкої допомоги» відправили до лікарні для надання подальшої меддопомоги.