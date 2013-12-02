Фюле закликав Україну до "негайного" діалогу

"Україна: Розбіжності мають бути вирішені мирним шляхом. Шляхом негайного діалогу", - написав Фюле у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, у Києві триває акція громадянського протесту. 1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурені жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада. Проте, через дії провокаторів, що імітували штурм Адміністрації Президента, почалися зіткнення учасників акції з «беркутом». У підсумку, МВС повідомило про більш як 100 потерпілих правоохоронців. За даними КМДА, за минулу добу (1 грудня) станом на 24:00 до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулося 165 травмованих учасників акцій протесту, які проходили в центрі столиці. З них госпіталізовано 109 осіб.