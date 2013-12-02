Янукович наголошує на дотриманні законів під час проведення масових акцій

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності дотримання усіма сторонами законів під час проведення масових акцій.

«Я переконаний у тому, що будь-який, навіть поганий, мир краще за будь-яку найкращу війну», - сказав Янукович в інтерв'ю журналістам українських телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Коли ми говоримо, що ми будуємо демократичну державу, демократичне суспільство, - а ми всі громадяни однієї країни, - важливо, щоб учасники цього суспільства і процесів, що відбуваються, дотримувалися законів. Не має значення - чи то представники влади, правоохоронних органів, чи то учасники цих акцій. Всі повинні обов'язково виконувати закони нашої держави», - сказав Янукович.

За словами глави держави, важливо, щоб акції мали мирний характер.

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«Будь-яке волевиявлення людей, будь-які акції - це підтверджує, що кожна людина має не лише право, а й можливість висловити свою точку зору. Але дуже важливо, щоб ці акції завжди мали мирний характер», - підкреслив Президент.

Повідомляється, що Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Лідії Таран («Студія 1+1»), Олені Фроляк (телеканал ICTV), Анастасії Даугулє (телеканал «Інтер») та Євгену Міхіну (телеканал «Україна»).

Нагадаємо, після відмови уряду Миколи Азарова від євроасоціації 21 листопада по всій Україні розпочалися масові акції протесту громадян. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні поновилися і посилилися. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона людей.

Акції протесту тривають.