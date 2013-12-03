Герман знайшла винних у провалі євроінтеграції

Про це вона сказала в ефірі "Свобода слова", пише Українська правда.

"Я думаю, що очевидно такі речі повинні були би бути пояснені людям. І я думаю, що фактор економічний угоди про асоціацію, що він має право на те, щоб його дискутувати", - сказала депутатка від Партії регіонів.

"Інша річ – чому відповідні міністри і Міністерство закордонних справ в тому числі стільки років готуючись до євроінтеграції ні разу не сказало ні нам, ні президенту, що є певні загрози, коли президент підпише угоду про євроасоціацію для нашої економіки, і що мільйони людей можуть лишитися без праці, що зупиняться заводи…", - зазначила Герман.

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"Як поведе себе Росія, чому не було спрогнозовано, і що це буде для нас небезпечно справді? Чому ці люди не інформували президента вчасно, не інформували суспільство, а ми йшли, йшли, йшли, все було добре, з усім були згідні…", - додала вона.

"Ми вірили, ми мріяли - і раптом за кілька днів до підписання асоціації приносять президенту інформацію про те, що він не може цього зробити, бо якщо він підпише, то Україна буде в повному економічному колапсі і люди будуть без роботи, і в нас буде мало не дефолт, і так далі", - скала Герман.

"Треба сьогодні запитати тих відповідальних міністрів, тих відповідальних осіб, чому вони цього не зробили. Значить в нас нема міністерства закордонних справ фахового, яке могло б зробити такі прогнози…", - додала вона.