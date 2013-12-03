Верховну Раду оточили кілька сотень бійців спецпідрозділів

Як передає кореспондент УНІАН, периметр навколо Верховної Ради щільно оточений автобусами міліції.

Мітингувальники перебувають біля ВР з боку будівель парламентських комітетів на вулиці Грушевського.

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Вони тримають партійні прапори “Свободи”, “УДАРу” та “Батьківщини”, прапори ЄС, України та червоно-чорні стяги.

Бійці спецпідрозділів знаходяться саме в тому місці, де стоять мітингувальники. Вони перебувають в оточенні міліції на проїжджій частині.

В той же час біля ВР з боку Маріїнського парку встановлено сцену Партії регіонів, перед якою зібралися близько 200 осіб із прапорами ПР та прапорами України. Близько половини з цих людей одягнуті по спортивному - у спортивні штани та куртки. Частина з них закриває обличчя.

Водночас біля Кабінету міністрів України також проходить мітинг. Крім того, вулиця Інститутська та проїзд на вулицю Банкову все ще перегороджені мітингувальниками та забарикадовані клумбами для квітів та сміттєвими баками.

Між тим у Головному управлінні МВС в Києві УНІАН запевнили, що правоохоронці, які відгороджують ланцюгом обидві групи мігингувальників, перебувають без будь-яких спецзасобів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради, де опозиція планує поставити питання про відставку уряду, вже зібралися кілька тисяч мітингувальників.

Прихильники євроінтеграції надалі постійно підходять великими колонами з боку Майдану Незалежності.