Біля трибуни ВР сталася сутичка між Турчиновим та Ляшком

Як передає кореспондент УНІАН, це сталось під час того, коли лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк оголошував інформацію про “тітушок”.

Зокрема, Яценюк заявив, що «регіонали» завели у ВР 200 «тітушок» і вони знаходяться біля сесійної зали.