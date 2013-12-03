Біля трибуни ВР сталася сутичка між Турчиновим та Ляшком
10:37, 03 грудня 2013Політика
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Біля трибуну у сесійній залі Верховної Ради України сталася сутичка між позафракційим народним депутатом Олегом Ляшком та народним депутатом від “Батьківщини” Олександром Турчиновим.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталось під час того, коли лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк оголошував інформацію про “тітушок”.
Зокрема, Яценюк заявив, що «регіонали» завели у ВР 200 «тітушок» і вони знаходяться біля сесійної зали.
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