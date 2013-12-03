УНІАН вимагає від Генпрокуратури розслідувати напади на журналістів

Зокрема, від «Беркуту» постраждав і фотограф УНІАН Євген Малолєтка. В результаті нападу бійців спецпідрозділу в Євгена зламана рука та розбита техніка.

- Я знімав першу хвилю атаки «Беркута». Його співробітники побачили, що я веду зйомку, і вирішили «провести профілактику». Близько десяти чоловіків били мене палицями. Я кричав: «Преса» - з'ясувалося, цим лише зашкодив собі. Дісталося мені й за те, що я був у протигазі: «Ах, ти - преса в протигазі? Отримуй!». В результаті, зламана кістка на долоні, садна, забої...

На моїх колег кидалися через те, що вони вели зйомки. Через це мені й розбили камеру навмисно. Хоча, загалом, ніхто не розбирався - били всіх, хто перебував поблизу Адміністрації Президента.

Виходячи з цього факту, інформаційне агентство УНІАН звертається до Генеральної прокуратури з вимогою негайно розслідувати обставини нападу на журналістів та покарати винних.