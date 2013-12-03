Генсек Ради Європи вирушає до Києва

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вирушає до Києва для завтрашньої зустрічі між лідерами парламентських партій, прем'єр-міністром і міністрами закордонних справ

Про це повідомив РІА Новости прес-секретар генсека Даніель Хольсген. «Пропозиція генерального секретаря присутнім вчора отримала позитивну відповідь від усіх зацікавлених сторін», - вказав він. На тему: Фюле закликав Україну до "негайного" ​​діалогу Хольсген додав, що мета візиту - знизити напругу і побачити, чи можливий діалог.

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