Генсек Ради Європи вирушає до Києва

12:28, 03 грудня 2013
Політика
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Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вирушає до Києва для завтрашньої зустрічі між лідерами парламентських партій, прем'єр-міністром і міністрами закордонних справ

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд / Фото: Hub.coe.int

Про це повідомив РІА Новости прес-секретар генсека Даніель Хольсген.

«Пропозиція генерального секретаря присутнім вчора отримала позитивну відповідь від усіх зацікавлених сторін», - вказав він.

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Хольсген додав, що мета візиту - знизити напругу і побачити, чи можливий діалог.

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