Генсек Ради Європи вирушає до Києва
12:28, 03 грудня 2013Політика
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Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд вирушає до Києва для завтрашньої зустрічі між лідерами парламентських партій, прем'єр-міністром і міністрами закордонних справ
Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд / Фото: Hub.coe.int
Про це повідомив РІА Новости прес-секретар генсека Даніель Хольсген.
«Пропозиція генерального секретаря присутнім вчора отримала позитивну відповідь від усіх зацікавлених сторін», - вказав він.
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Хольсген додав, що мета візиту - знизити напругу і побачити, чи можливий діалог.
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