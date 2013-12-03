Влада заявляє, що опозиція залишила АП, не дочекавшись зустрічі

Представники опозиції поспішно залишили приміщення Адміністрації Президента України, не дочекавшись зустрічі з офіційними особами.

Про це заявив заступник глави АП Сергій Ларін, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Десь годину тому мені повідомила комендатура, що до приміщення Адміністрації зайшли представники опозиції. Я вийшов, щоб з ними зустрітися. Але вони вже пішли», - сказав він.

При цьому Ларін підкреслив, що завжди готовий до діалогу з представниками опозиції. «Ми завжди готові зустрічатися з опозицією, щоб розпочати конструктивний діалог і знаходити спільні точки дотику», - зауважив заступник глави АП.

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За словами Ларіна, зараз Адміністрація Президента України працює у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, учасники Євромайдану сьогодні вдень вирушили з головної площі столиці до Адміністрації Президента, щоб вимагати від Президента Віктора Януковича відправити свої указом уряд Миколи Азарова у відставку.

Лідери опозиції закликали мітингувальників повністю заблокувати всі входи та виходи до Адміністрації Президента.

Водночас лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко не змогли передати для Януковича вимоги протестувальників, оскільки в АП не було жодного чиновника.

Зокрема, за словами Яценюка, на будівлі висить табличка «ремонтні роботи», а в Адміністрації Президента нікого немає, окрім охорони.