ЦВК зняла з виборів 45 кандидатів на 94 окрузі

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Згідно з інформацією, загалом на Київщині від початку виборчої кампанії мали бажання балотуватися 85 кандидатів у народні депутати.

Саме через таку кількість кандидатів, відповідно до постанови ЦВК від 28 листопада 2013 року, сума видатків на виготовлення виборчої документації для 5 округів була збільшена до 935 840 грн.

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Зокрема, відмінили реєстрацію: повний однофамілець захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко (1991 року народження), повний однофамілець кандидата від ВО "Батьківщина" Віктора Романюка та однофамілець кандидата від ВО "Свобода" Юрія Левченка - самовисуванець Євген Левченко.

Наразі по 94 виборчому округу балотуватиметься 39 кандидатів у народні депутати.

В результаті зменшення кількості кандидатів у народні депутати на повторних виборах 15 грудня, розміри бюлетеню у 94 окрузі будуть становити не 200 мм х 1000 мм, а 200 мм х 900 мм.

Досі найбільше кандидатів у народні депутати - 33 особи - відмовились від балотування на виборах до Верховної Ради 2012 року у №90 виборчому окрузі з центром у місті Біла Церква.