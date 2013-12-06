Янукович відклав візит на Мальту
14:28, 06 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович ухвалив рішення перенести запланований на наступний тиждень офіційний візит до Республіки Мальта у зв’язку з необхідністю зосередити увагу на внутрішньополітичних питаннях.
Янукович переніс дату візиту на Мальту / Фото : president.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Сьогодні, 6 грудня, поінформоване джерело повідомило УНІАН, що сьогодні в Сочі пройде черговий раунд переговорів Януковича і Президента Росії Володимира Путіна.
«Президент України по дорозі назад з Китаю зробить робочий візит у Сочі (Росія), де проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним», - сказав співрозмовник агентства.
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