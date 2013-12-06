Янукович відклав візит на Мальту

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Сьогодні, 6 грудня, поінформоване джерело повідомило УНІАН, що сьогодні в Сочі пройде черговий раунд переговорів Януковича і Президента Росії Володимира Путіна.

«Президент України по дорозі назад з Китаю зробить робочий візит у Сочі (Росія), де проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним», - сказав співрозмовник агентства.