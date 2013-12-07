Саакашвілі: Український тріумф покладе край російському імперіалізму

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі переконаний, що перемога українського Євромайдану покладе край російському імперіалізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні, виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності в Києві.

“Сьогодні ви не лише захищаєте майбутнє України, сьогодні ви захищаєте майбутнє всіх людей, які люблять свободу”, - сказав Саакашвілі.

За його словами, якщо народи України, Молдови, Грузії, інших пострадянських країн, які прагнуть до Європи, не гуртуватимуться, то ті люди, які шкодують за Радянським Союзом, які наполегливо працюють над його відновленням, “вони з'їдять нас поодинці, тому ми маємо бути разом”.

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Звертаючись до мітингувальників, Саакашвілі наголосив: “Сьогодні ви творите історію . Вам треба зберігати спокій і ентузіазм... Немає у мене сумніву в тому, що ваша перемога змінить всіх, і Росію. Український тріумф покладе край імперіалізму Володимира Путіна”.

"Коли ми разом, ніщо не зможе протистояти нашому прагненню до перемоги", - наголосив він.

Саакашвілі зазначив, що певний час жив у Києві і став почуватися українцем. "Я – українець. Я – грузин. А отже – я європеєць", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "у підручниках історії напишуть, що Російська імперія припинила існування на Євромайдані".