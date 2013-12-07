З київського СІЗО масово вивозять заарештованих в інші ізолятори України - джерело
23:34, 07 грудня 2013Політика
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З київського слідчого ізолятора почали масово вивозити заарештованих в СІЗО, розташовані на території інших областей України.
З Київського СІЗО людей переправляють в інші ізолятори
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства зауважив, що за наявною в нього інформацією, зокрема, з київського СІЗО почали масово доставляти людей до слідчого ізолятора у Тернополі, а також звільнено від присутніх ізолятор тимчасово тримання у Тернополі.
За даними джерела, прибуття ув’язнених з київського СІЗО до тернопольського почалося ще з четверга.
Водночас УНІАН на даний момент не вдалося ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
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