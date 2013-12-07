З київського СІЗО масово вивозять заарештованих в інші ізолятори України - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зауважив, що за наявною в нього інформацією, зокрема, з київського СІЗО почали масово доставляти людей до слідчого ізолятора у Тернополі, а також звільнено від присутніх ізолятор тимчасово тримання у Тернополі.

За даними джерела, прибуття ув’язнених з київського СІЗО до тернопольського почалося ще з четверга.

Водночас УНІАН на даний момент не вдалося ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.