Учасники автомайдану влаштували акцію протесту під Лук'янівським СІЗО

Понад 50 авто приїхали під Лук'янівське СІЗО. Вони сигналили і вимагають від Державної пенітенціарної служби відпустити Кадуру і Дзиндзя. Скільки вони будуть стояти під СІЗО, активісти не кажуть, повідомляє ТСН.

Напередодні Шевченківський районний суд засудив Дзиндзю і бізнесмена Володимира Кадуру до 2 місяців в'язниці в якості міри запобіжного заходу.

Їх звинувачують в том, що саме вони керували бульдозером під час штурму Адміністрації президента України на вулиці Банковій. Дзиндзя і Кадура нібито вчинили замах на життя працівників спецпідрозділу "Беркут.

За це їх можуть посадити за ґрати на від 9 до 15 років, а то й засудити до пожиттевого ув'язнення.

Активісти автомайдану переконані, що засуджені невинні. Рідні та друзі запевняють, що чоловіки між собою не знайомі. На знак протесту проти рішення судді, напередодні вночі автомобілісти блокували виїзди з будівлі суду.

Сьогодні в міліції заявили, що мають докази причетності обох затриманих до тракторної атаки на Банковій.

В МВС зазначили, що один з чоловіків відбирав ключі від бульдозера, а інший – керував машиною. У свою чергу адвокат обвинувачених стверджує, що таких доказів йому не надавали.

«Таких доказів мені, як стороні захисту, не надавали. Більше того, навіть суду не надавали таких доказів, щоб обвинувачених тримали під вартою», - повідомив адвокат Євген Грушовець.

Захисник також розповів, що вдома в Кадури міліція провела обшук з численними порушеннями Кримінально-процесуального кодексу. На його думку, це може послужити для фальсифікації доказів.

Як повідомляв УНІАН, Дзиндзя затримали за участь в бійці на вулиці Банковій біля адміністрації президента України 1 грудня.