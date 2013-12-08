У ПР заявляють, що протидіятимуть блокуванню урядових будівель

Про це сказав народний депутат Євген Балицький, повідомила прес-служба Партії регіонів.

«Заява Олександра Турчинова про те, що мітингувальники розіб`ють наметові містечка біля всіх урядових будівель, - антиконституційний заклик до повалення діючої влади, блокування державних органів», - підкреслив Балицький.

За його словами, «це найсправжнісінька «гапонівщина», яка сьогодні розхитує спокій у суспільстві, піднімає температуру настроїв населення щодо невдоволення владою».

«Зрозумілі цілі опозиціонерів - напередодні президентських виборів за будь-яку ціну дискредитувати владу, Президента. Але ми заявляємо рішуче «ні» таким діям і протидіятимемо в рамках Конституції і законів нашої країни», - сказав Балицький.

«Крім тих, хто сьогодні живе в наметах, є ще мільйони людей, які хочуть нормально, по-людськи жити й працювати. Не потрібно нашу ввічливість приймати за нашу слабкість, це помилково й навіть згубно!» - підсумував регіонал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери опозиції закликали учасників Народного віче на Майдані Незалежності блокувати весь урядовий квартал.