Катеринчука обрали на посаду революційного коменданта

«Ми зараз на Народному віче. Усі рішення приймаються на Віче. І прошу вас аби зараз ми ухвали рішення, які стануть основою для контролю над містом Києвом. Нам потрібний революційний комендант міста Києва. І його треба сьогодні обрати. Я готовий взяти на себе цю відповідальність і попросив би вас проголосувати за це», - про це щойно зі сцени Євромайдану сказав народний депутат України, лідер європейської партії України Микола Катеринчук. У відповідь учасники Народного віче одностайно підтримали таку пропозицію, повідомляє прес-служба ЄПУ.

«Революція перемагає тільки тоді, коли вона перемагає в столиці і ми з цього дня маємо контролювати у Києві кожну вулицю, кожний двір, кожний закуток Києва. Я звертаюся до киян – шановні, без вас нічого не буде. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні тут, на Майдані, разом з іншими учасниками, які приїхали з усієї України. Але це має бути не лише в суботу і неділю. Це має бути завтра і після завтра. Має бути повна мобілізація. Ми повинні встановити повний контроль над містом Києвом. Ми маємо поставити блок-пости на усіх в’їздах до Києва. Ми маємо контролювати пересування збройних формувань і міліції. Вони повинні питати у вас дозволу про те чи можуть вони кудись їхати чи ні?», - сказав народний депутат.

«Тому я звертаюсь до вас, до киян. Ми повинні з вами сказати знову «Донецьких геть із Києва!», не донеччан, а саме «донецьких». Але зараз ми повинні з вами почати важливу справу. Кожного дня ми повинні формувати загони, заради безпеки кожного хто є в Києві і на Євромайдані. І завтра ми викинемо Попова з кабінету, бо він не виконує свої обов’язки», - оголосив Микола Катеринчук.

«Ніяких ялинок чи «йолок» нам на крові наших дітей не потрібно. Ми відсвяткуємо і Новий рік і Різдво так, як ми захочемо», - додав він.