Львівський Євромайдан працюватиме у форматі організації людей для виїзду до столиці

Євромайдан у Львові з понеділка, 9 грудня, працюватиме у форматі організації людей для виїзду до Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі львівського Євромайдану, масові акції в центрі Львова згортаються, залишиться лише інформаційний намет, який стоятиме на площі біля пам’ятника Шевченку, де будуть надаватися дані про виїзд до Києва та повернення до Львова. Також в ньому працюватиме пункт збору продуктів та теплих речей для київського Майдану.

Як зазначається у повідомленні «усіх, хто може бути в Києві, ми закликаємо вирушати туди – зараз усе вирішується на Майдані в столиці. Інформаційний намет, що стоятиме на площі біля пам’ятника Шевченку, надаватиме всі необхідні дані про виїзд до Києва та повернення до Львова. У штабному наметі працюватиме пункт збирання продуктів та теплих речей для київського Майдану. Тут збиратимуть також кошти на підтримку вивезення людей до Києва та наших людей там».

Також у прес-службі повідомили, що планується щодня, о 18.00, на львівському Євромайдані збирати віче під час якого «обговорювати останні події, залучати людей до участі в акціях прямої дії».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, від учора активісти Євромайдану у Львові розпочали акцію економічного бойкоту підприємств і компаній, що належать чи контролюються членами Партії регіонів. Наразі акція полягає у тому, що у Львові на стіни і вітрини таких компаній, а також на їхні рекламні щити масово наклеюють наліпки з написом: «Обережно! Власник-регіонал!».

Сьогодні вранці на львівському Євромайдані малолюдно, тут перебуває кілька десятків чоловік, проводиться демонтаж екрану з якого велися трансляції з Києва. На площі залишаються 2 намети – великий військовий намет та один «медичний». Також на даний час залишаються стояти два агітаційних намети із партійною символікою «Батьківщини» та «Свободи».