Автобуси зі спецназівцями повернулися у Васильків - Кужель

Народний депутат від “Батьківщини” Олександра Кужель стверджує, що депутатам вдалося повернути до Василькова автобуси із спецпризначенцями, які раніше прорвалися крізь кордон активістів і рушили до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу комендантів Майдану Незалежності у Штабі національного спротиву.

“Група народного депутата Пишного повернула назад автобуси, які прорвалися з Василькова, і повертаються на місце”, - сказала Кужель.

У свою чергу очевидці повідомили УНІАН, що на базу до Василькова повернулася лише частина транспорту з правоохоронцями.

За словами очевидців, частина автобусів із спецпризначенцями доїхала в Києві до метро «Печерська», де вони вийшли з автобусів і зараз прямують по бульвару Лесі Українки в бік Бессарабської площі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, колона спецпризначенців МВС, яку кілька днів блокували активісти на території військової частини у місті Васильків, виїхала за територію частини та рушила до Києва.

За словами активістів, транспорт зі спецпризначенцями «прорвався» через кордон мітингувальників. У колоні - десятки автобусів, вантажівки, у яких перебувають спецпризначенці МВС.

Згодом народний депутат від «УДАРу» Тарас Кутовий заявив, що автобуси із спецпризначенцями, які прорвали блокаду у Василькові, вже заїхали до Києва.

«Наразі автобуси вже дісталися метро Дружби народів. Зупинити їх неможливо. Автобуси супроводжують машини ДАІ. В колоні їде 18 одиниць військової техніки», - сказав Кутовий.