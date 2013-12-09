Яценюк закликав усіх “боронити Майдан” від розгону

Як передає кореспондент УНІАН, він терміново вийшов на брифінг у Штабі національного спротиву.

Яценюк зазначив, що перекрито всі станції метро у центрі міста. До центру рухаються бійці “Беркута” та Внутрішні війська.

Яценюк звернувся до журналістів, аби усі вийшли на вулицю, тому що “зараз ми будемо боронити наш Майдан”.

Як повідомляв УНІАН, «Беркут» на Майдані Незалежності, на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної спиною до мітингувальників у шеренгу вишикувався загін «Беркута».

У свою чергу, мінингувальники у Київській міській державній адміністрації приготувалися до штурму будівлі правоохоронцями. Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники залишають зали засідань і колонний зал, узявши з собою кийки і шоломи.