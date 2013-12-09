"Беркут" заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної

13:21, 09 грудня 2013
Політика
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«Беркут» заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної

Беркут / Фото : Андрій Пишний / facebook.com

«Беркут» заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності, на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної спиною до мітингувальників у шеренгу вишикувався загін «беркута».

Європейська площа також перекрита

Мітингувальники заблокували вхід і вихід у наметовий табір по вулиці Михайлівській.

До загону «беркута» вийшов лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

Він закликає мітингувальників вишикуватися у живий ланцюг на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної, що перешкодити загону «беркута» здійснити прорив.

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