"Беркут" заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної
13:21, 09 грудня 2013Політика
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«Беркут» заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної
Люди намагаються зупинити правоохоронців / Фото : Андрій Пишний / facebook.com
«Беркут» заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної.
Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності, на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної спиною до мітингувальників у шеренгу вишикувався загін «беркута».
Європейська площа також перекрита
Мітингувальники заблокували вхід і вихід у наметовий табір по вулиці Михайлівській.
До загону «беркута» вийшов лідер фракції УДАР Віталій Кличко.
Він закликає мітингувальників вишикуватися у живий ланцюг на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної, що перешкодити загону «беркута» здійснити прорив.
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