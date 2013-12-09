«Беркут» заблокував Майдан Незалежності з боку вулиці Костьольної.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності, на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної спиною до мітингувальників у шеренгу вишикувався загін «беркута».

Мітингувальники заблокували вхід і вихід у наметовий табір по вулиці Михайлівській.

До загону «беркута» вийшов лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

Він закликає мітингувальників вишикуватися у живий ланцюг на перетині вулиць Михайлівської і Костьольної, що перешкодити загону «беркута» здійснити прорив.