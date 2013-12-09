На донецькому Євромайдані заборонили підходити до пам'ятника Шевченку

У шахтарській столиці після знесення пам'ятника Леніну в Києві організатори донецького Євромайдану заборонили підходити до пам'ятника Шевченку, біля якого проходить пікет.

Як повідомляють кореспонденти "Сегодня" з місця подій, відповідний припис з'явилося сьогодні вранці, а мотивоване тим, щоб не зіпсувати гранітне покриття навколо пам'ятника. Попередження ілюстроване гербом України і написано від руки.

Всього ж близько 14:00 на донецькому майдані зібралося 15 активістів, в основному люди похилого віку. Учасники займаються збором речей для підтримки київських товаришів. За порядком на території стежить наряд міліції, який знаходиться там згідно з приписом.

Як нам розповіли правоохоронці, в 18:00 на другий збір активістів охорона буде посилена до 4-х нарядів міліції у зв'язку із збільшенням кількості мітингувальників, кількість яких обіцяє вирости до 50-60 чоловік.