У міліції заперечують, що штурмують офіс "Батьківщини"

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС в Києві.

“Міліція не вживає будь-яких заходів, в тому числі силових, щоб потрапити на територію штабу ВО “Батьківщина” на вулиці Турівській в Києві”, - зазначили у столичній міліції.

На тему: Озброєні автоматами бійці "Беркуту" штурмують офіс "Батьківщини" – прес-служба партії

Водночас, як стало відомо УНІАН із поінформованих джерел, у вказаному місці можуть перебувати співробітники СБУ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба «Батьківщини» близько 17.40 заявила, що у ці хвилини офіс партії штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".

За даними прес-служби, бійці "Беркуту" озброєні автоматами.

Наразі бійці знаходяться в офісі і виламують двері в кабінети. З приміщень нікого не випускають.

Також "Беркут" знаходиться біля приміщення серверної кімнати і намагається потрапити всередину, зазначалося в повідомленні.