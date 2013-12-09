Євродепутат наголошує на потребі роботи над безвізовим режимом з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Штабі національного спротиву.

Коваль зазначив, що перебуває під враженням від організації Майдану та українського громадянського суспільства.

«Це вся Європа має побачити, як багато людей, яка організація, як люди одне одного підтримують. Я під враженням», - сказав він.

Євродепутат наголосив на тому, що силовий варіант був би дуже поганим для України. Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, Коваль зазначив, що силовий варіант в Україні матиме набагато серйозніші наслідки, «ніж хтось собі може сьогодні це уявити».

Також він додав, що планує завтра провести зустріч із колегами з українського парламенту.

«Нам потрібна серйозна політична ініціатива зі сторони Єаросоюзу. Я маю на увазі, візовий режим. Потрібно ясно сказати громадянському суспільству в Україні, що треба знести візовий режим. Україна вже близька до виконання усіх умов. Потрібно це прискорити», - сказав політик.

Також відзначив Коваль, що потрібно подумати про те, на яких умовах можна повернутися до ідеї підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Євросоюз має активно працювати з міжнародними фінансовими організаціями, щоб підготуватися для можливості формування програми реформ в Україні в контексті підписання і введення в силу договору про асоціацію», - відзначив він.

Коваль також сказав, що «наша роль, і особливо моя роль, як політика із Євросоюзу, зараз звернутися до політиків Євросоюзу, що потрібно не спати, не відпочивати», а потрібно готувати політичні пропозиції «особливо для влади в Україні».