В міліції не можуть пояснити, хто і чому двічі "замінував" станції метро

Як повідомили УНІАН в охороні метрополітену, по лінії 102 увечері знову надійшла інформація про начебто закладення вибухівки на цих станціях.

Разом з тим в міліції метрополітену не змогли відповісти, чи не пов'язані такі "замінування" з присутністю великої кількості правоохоронців у центрі міста, з допомогою яких можливо можуть розігнати мітингувальників і щоб протестувальникам на допомогу не змогли прийти люди, які можуть скористатися столичною підземкою.

Заступник міністра внутрішніх справ, куратор міліці громадської безпеки Віктор Ратушняк відмовився говорити по телефону з журналістом УНІАН про раптове неодноразове "замінування" центральних станцій метрополітену, через що їх закривають для входу і виходу. Ратушняк сказав: "Ви що вважаєте, що я спати не хочу?", - і поклав трубку.

Слід зазначити, що відповідно до посади і ситуації, яка склалася у столиці через акції протесту, будь-який посадовець високого рангу не має права на "нічний відпочинок". Дзвінок Ратушняку було здійснено о 23.44 год., коли у центрі міста продовжують вирувати події навколо акції протесту і можливого силового розгону мітингу правоохоронцями.