У Штабі національного спротиву намагалися здійснити провокацію проти Лук’янова

Це сталося тоді, коли він давав коментарі журналістам на першому поверсі будівлі Штабу національного спротиву, після спілкування з опозицією.

Чоловік, який знаходився у приміщенні намагався кинути щось у Лук’янова. Проте охорона штабу стримала його.