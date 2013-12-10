У Штабі національного спротиву намагалися здійснити провокацію проти Лук’янова
00:11, 10 грудня 2013Політика
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У Штабі національного спротиву намагалися зробити провокацію біля народного депутата України від Партії Регіонів Владислава Лук’янова.
Це сталося тоді, коли він давав коментарі журналістам на першому поверсі будівлі Штабу національного спротиву, після спілкування з опозицією.
Чоловік, який знаходився у приміщенні намагався кинути щось у Лук’янова. Проте охорона штабу стримала його.
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