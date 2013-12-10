Лук'янов вважає найдурнішою помилкою розгін Євромайдану
02:36, 10 грудня 2013Політика
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Депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов різко засудив розгін мирних демонстрантів 30 листопада, назвавши його дурнуватою помилкою
Лук'янов вважає найдурнішою помилкою розгін Євромайдану
Регіонал поспілкувався з мітингувальниками біля Будинку профспілок, повідомляє "Сегодня".
Крім того, він зазначив, що чекає Геннадія Москаля, який зараз у штабі, а про зустріч вони домовилися в ефірі "5 каналу".
Нагадаємо, вночі 30 листопада "Беркут" жорстко розігнав Євромайдан в центрі Києва. 1 грудня в Києві в ході сутичок мітингувальників і беркутівців на ул.Банковой біля Адміністрації президента постраждали понад 150 осіб.
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