Лук'янов вважає найдурнішою помилкою розгін Євромайдану

02:36, 10 грудня 2013
Політика
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Депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов різко засудив розгін мирних демонстрантів 30 листопада, назвавши його дурнуватою помилкою

Лук`янов

Регіонал поспілкувався з мітингувальниками біля Будинку профспілок, повідомляє "Сегодня".

Крім того, він зазначив, що чекає Геннадія Москаля, який зараз у штабі, а про зустріч вони домовилися в ефірі "5 каналу".

Нагадаємо, вночі 30 листопада "Беркут" жорстко розігнав Євромайдан в центрі Києва. 1 грудня в Києві в ході сутичок мітингувальників і беркутівців на ул.Банковой біля Адміністрації президента постраждали понад 150 осіб.

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