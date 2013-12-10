Протестувальники продовжують залишатися у Київраді

09:49, 10 грудня 2013
Політика
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Ніч для мітингувальників у будівлі КМДА пройшла спокійно

КМДА без світла Фото УП

Минула ніч для мітингувальників у будівлі Київської міськдержадміністрації пройшла спокійно, незважаючи на те, що близько 2.00 на другому поверсі будівлі вимкнули електрику.

Люди почали залишати будівлю в темноті, побоюючись штурму "Беркута". Незабаром електропостачання відновили, пояснивши це технічними перебоями.

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Як передає кореспондент УНІАН, біля і в самій будівлі на даний момент ситуація спокійна. На вулиці людей небагато, оскільки в Києві істотно похолодало. Більшість протестувальників йдуть на Майдан Незалежності.

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