Протестувальники продовжують залишатися у Київраді
09:49, 10 грудня 2013Політика
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Ніч для мітингувальників у будівлі КМДА пройшла спокійно
Вночі протестувальників вивели із КМДА / Фото : УП
Минула ніч для мітингувальників у будівлі Київської міськдержадміністрації пройшла спокійно, незважаючи на те, що близько 2.00 на другому поверсі будівлі вимкнули електрику.
Люди почали залишати будівлю в темноті, побоюючись штурму "Беркута". Незабаром електропостачання відновили, пояснивши це технічними перебоями.
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Як передає кореспондент УНІАН, біля і в самій будівлі на даний момент ситуація спокійна. На вулиці людей небагато, оскільки в Києві істотно похолодало. Більшість протестувальників йдуть на Майдан Незалежності.
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