У КМДА вимкнули світло. Охорона виводить людей на вулицю (фото)

Місцева охорона організовано виводить людей на вулицю. Штурму поки немає, повідомляє Українська правда.

Окрім того, за повідомленнями УП на вулиці Круглоуніверситетській стоять 3 великих самоскиди - 2 "Мерседес" і один "MAN", а також 2 трактори. Вони без номерів. В них сидять люди. На запитнання, чи є вони комунальниками, відповідають "Майже".

Також на перехресті вулиці Інститутської та Кріпосного провулку люди у формі еменесників розбирають барикади, конструкції вони складають у самоскид. Присутні також представники внутрішніх військ та "Беркута". Сутичок немає.