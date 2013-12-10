В урядовий квартал у центрі Києва люди можуть потрапити лише за перепустками

В урядовий квартал у центрі Києва люди мають змогу потрапити лише за перепустками.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського стоять два кордони правоохоронців і відмовляються пропускати тих, в кого немає посвідчення працівника Кабінету міністрів України.

На першому кордоні, який розташувався біля входу на стадіон імені Лобановського, стоїть перший пост. Дорогу перегороджено автобусами і працівниками спецпідрозділу “Беркут”. За автобусами стоїть ще один ряд правоохоронців у формі, схожій на “беркутівську”, але вони не є працівниками цього спецпідрозділу МВС.

Перед Будинком уряду стоїть ще один ряд працівників “Беркуту” та інших правоохоронців.

На запитання УНІАН, чому не можна пройти вгору по вулиці Грушевського, працівник міліції відповів: “Тому що тут введена пропускна система”. На уточнююче запитання, на підставі яких документів і розпоряджень введено таку пропускну систему, правоохоронець не зміг надати відповідь, розповідаючи лише про якийсь “опис Будівлі уряду”. Про що йдеться, він не уточнив.