Станція метро "Хрещатик" знову закрита на вхід

Станція столичного метрополітену "Хрещатик" знову закрита на вхід через повідомлення про мінування.

Як передає кореспондент УНІАН, представники транспортної міліції не пускають пасажирів. Раніше на вхід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас міліціонери повідомляють, що поки що закрито тільки дві станції метро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, близько 9.30 ранку на вхід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Співробітники міліції пояснювали свої дії тим, що ними одержана інформація про те, що метро "замінували втретє за добу".

У понеділок, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій та евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про мінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 була відкрита станція "Театральна", а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій "Майдан Незалежності" і "Хрещатик". Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про закладення вибухонебезпечних пристроїв.