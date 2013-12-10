Депутат ЄП назвав євромайдан найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії ЄС
Член Європейського парламенту, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстат заявляє, що нинішній Євромайдан у Києві є найбільшої проєвропейською демонстрацією в історії Європейського Союзу
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Верховстат заявив журналістам у Страсбурзі, де сесія Європарламенту має розглядати "українське питання" сьогодні о 16.00 за київським часом.
«Нинішня проєвропейська демонстрація в Україні стала найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії ЄС. Не важливо, яку стурбованість має Росія. Цілком очевидно, що український народ зробить свій вибір, і ми маємо надію, що насильство не повториться більше», - сказав Верховстат.
За його словами, європарламентарії - члени Альянсу лібералів та демократів - планують постійно перебувати на Євромайдані у Києві.
Верховстат також назвав неприйнятним напад силовиків на офіс партії "Батьківщина" у Києві у понеділок.
"Я думаю, що можливості для діалогу ще не вичерпані і він повинен проводитися за участю всіх зацікавлених сторін", - додав колишній глава бельгійського уряду.
Європейський парламент сьогодні обговорюватиме тему України, але, як очікується, резолюцію має ухвалювати у середу, 11 грудня.