Дві третини поляків підтримують євроінтеграцію України

Аналітик презентував результати дослідження громадської думки, згідно з якими, у Польщі вступ України до ЄС підтримують дві третини опитаних.

За словами польського аналітика, при цьому лише 9% респондентів не мали сформованої відповіді на це питання, а 8% виступили за приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстану.

Також Венерський зазначив, що у Польщі європейські амбіції України найчастіше підтримують старші за віком респонденти, 77% яких вказали на те, що приєднання сусідньої країни до Євросоюзу було б для неї надзвичайно корисним.

В інших вікових групах відсоток прихильників цього напрямку інтеграції України коливався у межах від 64% до 68%.

Якщо ж ідеться про географічний розподіл, то захід Польщі, що характеризується найбільшою прихильністю до українців, переконаний у тому, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу (76% на північному заході, 71% - на південному заході). В інших регіонах Польщі цей показник коливається від 61% до 64%. Схід Польщі характеризується дещо більшим, ніж в інших частинах держави, рівнем євроскептицизму стосовно України. Кожен п'ятий житель цього регіону вважав вступ Польщі до ЄС непотрібним кроком, що знайшло своє відображення також у поглядах щодо напрямку інтеграції України.

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Панівні у Польщі погляди щодо того, до якого союзу повинна приєднатися Україна, тісно пов'язані з оцінкою факту вступу Польщі в ЄС, зауважив Венерський.

За його словами, люди, які вважали такий крок потрібним, значно частіше називали цей напрямок інтеграції корисним і для України. Ті ж поляки, які вважали приєднання своєї країни до Євросоюзу непотрібним кроком, радше рекомендували українцям не приєднуватись до жодного з об'єднань, ніж вступати до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Дослідження проводилося влітку цього року Інститутом справ публічних та компанією GFK шляхом телефонного опитування. Вибірка становила 1 тис. осіб. Похибка - на рівні 3-3,5%.