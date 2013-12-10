УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Шахтар"

У Манчестері сьогодні відбудеться гра завершального, 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій донецький "Шахтар" протистоятиме "Манчестер Юнайтед".

Ця гра стане вирішальною для української команди в боротьбі за потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів. Перед останнім туром таблицю групи А очолює МЮ, на рахунку якого 11 очок. У "Шахтаря" - 8 очок, у німецького "Байєра" – 7, у іспанського "Реал Сосьєдад" - 1. Таким чином, англійський клуб вже забезпечив собі місце в плей-офф - 1/8 фіналу, а українцям, щоб гарантувати собі місце у весняній частині турніру, необхідно обіграти набагато більш титулованого суперника в гостях. Інакше осічкою гірників може скористатися "Байєр", який має всі шанси на перемогу в матчі з аутсайдером групи "Реал Сосьєдад". Разом з тим, англійці ще не забезпечили собі перше місце в групі, яке дає перевагу перед жеребкуванням 1/8 фіналу. МЮ в цьому матчі влаштує, як мінімум, нічия. У разі своєї перемоги "Шахтар" не тільки гарантує собі місце у плей-офф, а й перше місце в підсумковій таблиці групи.

Матч цих команд 2 жовтня в Донецьку завершився внічию - 1:1.

Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу напередодні на передматчевій прес-конференції відзначив, що його підопічних чекає важке випробування. «Ми не звертаємо увагу на те, що у МЮ дуже складне становище в таблиці англійської Прем'єр-ліги. Це два зовсім різних змагання. Порівнювати їх немає сенсу. МЮ потрібен позитивний результат, щоб посісти перше місце в групі й потім не зустрітися з кимсь із грандів. Нам буде дуже важко», - сказав тренер.

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом цього матчу команду з Манчестера. На перемогу господарів ставки приймаються в середньому з коефіцієнтом 1,9 проти 1, на нічию - 3,6 проти 1, на перемогу "Шахтаря" - 3,9 проти 1.

Матч почнеться о 21.45. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.