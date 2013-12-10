Янукович схвалив план підписання Угоди з ЄС в березні 2014 року - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший Президент України Леонід Кравчук під час «круглого столу» щодо пошуку шляху виходу з політичної кризи, що склалася в країні.

За словами Кравчука, «якщо Європейська Комісія і українська делегація, яка поїхала до Брюсселя для обговорення подальшого доопрацювання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, почнуть роботу вже зараз, то Угода буде підписана в березні 2014 року».

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«Якщо комісія, яка вирішуватиме питання, пов'язані з економікою, почне роботу вже зараз, є домовленість з Євросоюзом, що будуть здійснені такі кроки, які дозволять Україні підписати угоду, враховуючи її економічні інтереси, і не втрачаючи можливості розвиватися. Якщо з боку Євросоюзу і, зокрема, Єврокомісії будуть виконані обіцянки, що комісія приступить до роботи негайно і вони встигнуть провести з українською делегацією спільну роботу, встигнуть до березня місяця, то в березні угода буде підписана», - сказав Кравчук.

За його словами, Янукович схвалив такі плани під час проведеного напередодні круглого столу з трьома попередніми президентами України – Кравчуком, Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком.

Як повідомляв УНІАН, в ініційованому Кравчуком «круглому столі» щодо пошуку шляху виходу з політичної кризи, що склалася в країні, який відбувається в Палаці «Україна», беруть участь лише представники влади. Лідерів опозиції на цей захід не запросили.

Нагадаємо, 9 грудня прес-служба першого віце-прем'єра повідомила, що урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим найближчим часом відвідає Брюссель для проведення переговорів за окремими аспектами імплементації Угоди про асоціацію, зокрема, в контексті підготовки відповідної «дорожньої карти».

«Дорожня карта» з підписання Угоди про асоціацію з ЄС передбачає одержання фінансової допомоги для України і збільшення терміну імплементації Угоди про асоціацію.

Перший раунд переговорів з підготовки «дорожньої карти» робоча група на чолі із заступником голови Національного банку України Миколою Удовиченком провела 4 грудня в Брюсселі.