У Києві розпочалася зустріч президентів України

У Києві розпочалась зустріч глави держави Віктора Януковича і трьох попередніх президентів України – Віктора Ющенка, Леоніда Кучми та Леоніда Кравчука.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника Ющенка, голову політради «Нашої України» Ірину Ваннікову.

"Зустріч чотирьох президентів уже почалась. Цю зустріч треба розглядати як перший крок до організації загальнонаціонального круглого столу за участю президентів, ініціативи "Першого грудня", опозиції, молоді та представників громадянського суспільства", - сказала Ваннікова.

Водночас видання повідомляє, що ні опозиційні партії, ні їхні лідери ще не отримували запрошень на круглий стіл.

Так у прес-службі "УДАРу" заявили, що жодних запрошень від Президента не отримували. Не запрошував Янукович і самого Віталія Кличка.

Від ініціатора круглого столу Кравчука Кличко отримав пропозицію до діалогу, проте жодних конкретних дат чи місць у ній зазначено не було.

Народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Сиротюк запевнив, що його партія та її лідер Олег Тягнибок також ще не були запрошені на зустріч з Януковичем.

“Українська правда” зазначає, що засідання круглого столу з обговорення пропозицій громадськості щодо відновлення політичної стабільності в Україні розпочнеться о 14.00 у Національному палаці "Україна". Участь у ньому діючого та колишніх президентів не заявлена.