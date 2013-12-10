Питання, які виносяться на Майдані, мають вирішуватися не там - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній Президент України Леонід Кравчук під час круглого столу щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи, що склалася, який проходить в Національному палаці «Україна».

«Я не був на Майдані ні зараз, ні у 2004 році. Не тому що я не поважаю Майдан. Я поважаю людей, які стоять на Майдані. Я слухаю їх, стежу за тим, що відбувається. Але ті питання, які виносяться на Майдані, там не повинні вирішуватися. Вони вирішуються або Верховною Радою, або народом. Це питання влади, і це визначено Конституцією», - підкреслив Кравчук.

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Він відзначив, що в питаннях, що стосуються влади в країні, необхідно, перш за все, керуватися нормами Конституції.

«Майдан дає сигнали, дає пропозиції», - додав екс-Президент.