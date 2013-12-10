Ющенко пропонує розділити Угоду про асоціацію з ЄС на дві частини

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем за участю екс-президентів Леоніда Кучми і Леоніда Кравчука, присвяченої обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

“Ми повинні чітко визначитися, в тому, що євроінтеграції - “так”. Ніяких інших альтернатив паралельно не розглядається. Це основний стратегічний національний курс. Тоді, ми вже про це говорили, давайте політичну частину відокремимо від економічної”, - заявив Ющенко.

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Він запропонував обговорити це питання з представниками Євросоюзу, які сьогодні перебувають у Києві.

Як повідомляв УНІАН, питання про можливість розділення Угоди про асоціацію для підписання на дві частини: політичну та економічну, ставилося ще в 2009 році, потім - у 2011 році.

У 2009 році такий варіант пропонував ЄС, проте на нього не погодилася Україна. У 2011 р. пропозиція була від України, проте вона не знайшла підтримки в ЄС. На сьогоднішній день в Євросоюзі говорять про неприйнятність варіанту розділення парафованої Угоди про асоціацію на 2 документи.