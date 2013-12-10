Ештон понад дві години спілкується з Януковичем у Києві

"Ештон зараз зустрічається з Президентом України Януковичем", - повідомила на своїй сторінці в Twitter прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.

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Як підтвердили УНІАН в Адміністрації Президента, зустріч триває вже більше двох годин.