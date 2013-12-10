Ештон понад дві години спілкується з Януковичем у Києві
17:49, 10 грудня 2013Політика
1845 0
У Києві відбувається зустріч Верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Європейської комісії Кетрін Ештон із Президентом України Віктором Януковичем
Кетрін Ештон приїхала до Києва
"Ештон зараз зустрічається з Президентом України Януковичем", - повідомила на своїй сторінці в Twitter прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.
На тему: Ештон закликає українську владу не руйнувати компроміс
Як підтвердили УНІАН в Адміністрації Президента, зустріч триває вже більше двох годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter