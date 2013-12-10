Ештон обговорила з Януковичем ”усі необхідні питання” — Косьянчич

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон та Президент України Віктор Янукович під час своєї зустрічі у Києві «обговорили усі необхідні питання».

Про це на своїй сторінці у Twitter написала прес-секретар Ештон Майя Косьянчич. ”1/2 змістовної зустрічі з Президентом Януковичем, обговорили усі необхідні питання. Зараз зустрічається з лідерами опозиції”, - написала Косьянчич.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter