Ештон обговорила з Януковичем ”усі необхідні питання” — Косьянчич

23:21, 10 грудня 2013
Політика
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Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон та Президент України Віктор Янукович під час своєї зустрічі у Києві «обговорили усі необхідні питання».

кетрин ештон эштон / Фото : vestikavkaza.ru

Про це на своїй сторінці у Twitter написала прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.

”1/2 змістовної зустрічі з Президентом Януковичем, обговорили усі необхідні питання. Зараз зустрічається з лідерами опозиції”, - написала Косьянчич.

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