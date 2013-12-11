У Врадіївці пам'ятник Леніну облили білою рідиною

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, пам`ятник облили в ніч на 11 грудня.

Про те, що сталося, до міліції вранці повідомив заступник голови райдержадміністрації.

”Держслужбовець виявив, що на обеліску Леніна з`явилися плями від якоїсь рідини білого кольору. Пошкодження пам`ятника сталося вночі”, - повідомляє відомство.

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Міліція почала розслідування, встановлюються особи, причетні до здійснення хуліганських дій.

За результатами огляду місця події правоохоронці виявили залишки речей, які могли стати причиною появи плям на пам`ятнику.