У Врадіївці пам'ятник Леніну облили білою рідиною
12:03, 11 грудня 2013Політика
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У селищі міського типу Врадіївка Миколаївської області невідомі облили білою рідиною пам`ятник Володимиру Леніну, який розташований напроти будівлі районної державної адміністрації.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, пам`ятник облили в ніч на 11 грудня.
Про те, що сталося, до міліції вранці повідомив заступник голови райдержадміністрації.
”Держслужбовець виявив, що на обеліску Леніна з`явилися плями від якоїсь рідини білого кольору. Пошкодження пам`ятника сталося вночі”, - повідомляє відомство.
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Міліція почала розслідування, встановлюються особи, причетні до здійснення хуліганських дій.
За результатами огляду місця події правоохоронці виявили залишки речей, які могли стати причиною появи плям на пам`ятнику.
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