РФ готова використати ядерну зброю в разі нападу на свою територію - Рогозін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході урядової години в Держдумі заявив віце-прем'єр РФ із питань ВПК Дмитро Рогозін.

«Можна скільки завгодно експериментувати, розміщуючи неядерну зброю на стратегічних носіях, але треба мати на увазі, що якщо на нас буде здійснено напад, то відповідно до доктрини ми, безумовно, в певних ситуаціях вдаватимемося до захисту нашої території, наших вищих державних інтересів за допомогою ядерної зброї», - сказав Рогозін.

При цьому він назвав російські стратегічні ядерні сили «великим зрівнювачем шансів».

Рогозін заявив, що будь-який агресор або група агресорів повинні це усвідомлювати й ця можливість є головним чинником стримування провокацій та агресії проти РФ.

«Ми ніколи не зменшували роль ядерної зброї, зброї відплати як великого зрівнювача шансів», - додав він.