На Київщині ДАІ зупинила девʼять автобусів, до людей поїхали спецпризначенці

Зі сцени Євромайдану пролунала інформація про те, що в районі Кагарлика, що у Київській області, даішники зупинили девʼять автобусів із 380 людьми

Нібито до них виїхав черкаський "Беркут", мовляв, людям в автобусах щось підкинули, інформує ТСН. Наразі є інформація про те, що начебто трьом автобусам вдалося "прорватися".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter