На Київщині ДАІ зупинила девʼять автобусів, до людей поїхали спецпризначенці
04:00, 12 грудня 2013Політика
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Зі сцени Євромайдану пролунала інформація про те, що в районі Кагарлика, що у Київській області, даішники зупинили девʼять автобусів із 380 людьми
Нібито до них виїхав черкаський "Беркут", мовляв, людям в автобусах щось підкинули, інформує ТСН.
Наразі є інформація про те, що начебто трьом автобусам вдалося "прорватися".
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