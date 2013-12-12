На Київщині ДАІ зупинила дев&#700;ять автобусів, до людей поїхали спецпризначенці

04:00, 12 грудня 2013
Політика
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Зі сцени Євромайдану пролунала інформація про те, що в районі Кагарлика, що у Київській області, даішники зупинили девʼять автобусів із 380 людьми

Нібито до них виїхав черкаський "Беркут", мовляв, людям в автобусах щось підкинули,  інформує  ТСН

Наразі є інформація про те, що начебто трьом автобусам вдалося "прорватися". 

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