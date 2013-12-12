ЄС хоче обговорити з Лавровим ситуацію в Україні - голова МЗС Литви
20:32, 12 грудня 2013Політика
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ЄС хоче обговорити з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, де не припиняються акції прихильників євроінтеграції, повідомив у четвер глава МЗС головуючої в Раді ЄС Литви Лінас Лінкявічюс.
Лінас Лінкявічюс / Фото: 15min.lt
"Що стосується тиску інших країн, про який ми не раз говорили, це наш обов'язок говорити відкрито, і ми піднімемо це питання. Я думаю, що найближча можливість обговорити це питання буде в понеділок на неформальній зустрічі з главою МЗС РФ (Лавровим)", - сказав Лінкявічюс на прес-конференції, яка транслювалася на сайті Єврокомісії.
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Лавров зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС 16 грудня в Брюсселі, повідомляє РІА Новости.
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