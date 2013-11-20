МЗС Литви заявив, що ЄС не тисне на Україну в питанні підписання угоди

Міністр закордонних справ головуючої у ЄС Литви Лінас Лінкявічус заявляє, що Європейський Союз не тисне на Україну перед самітом "Східного партнерства", однак нині дуже багато залежить особисто від Президента Віктора Януковича в питанні підписання Угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Лінукявічус заявив після зустрічі з міністрами закордонних справ п'яти пострадянських країн Середньої Азії.

"Немає тиску, жодного тиску немає! Ми б хотіли ясності, чітких сигналів від українців", - сказав Лінкявічус журналістам.

"Україна має виконати критерії. Ми б хотіли чітких сигналів, а не лише політичних заяв... Завтра буде засідання Верховної Ради і ми побачимо, наскільки серйозними є наміри українців. Якщо і коли критерії будуть виконані, ми також тоді будемо ухвалювати наші рішення", - зазначив він.

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"Ситуація насправді є дуже складною, сигнали неоднозначні, але давайте не будемо забігати наперед, давайте продовжувати те, що ми робили до цього, хоча залишається лише кілька днів", - сказав міністр.

"Я ще раз хочу наголосити: величезна відповідальність лежить не на комусь там, а на Президентові Януковичу. Він має взяти лідерство на себе, прийняти рішення. В нього є роль, яку він може виконати в цей рішучий момент, і він сам має вирішити, яку роль він хоче виконати в ці наступні дні", - сказав Лінкявічус.

Як відомо, Євросоюз вимагає від Україні як передумову для підписання угоди на саміті у Вільнюсі ухвалення законів щодо виборів та прокуратури, а також про лікування ув'язнених за кордоном, який би дозволив поїхати на лікування до Німеччини екс-прем'єру Юлії Тимошенко.

19 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Євросоюз чинить тиск на країни "Східного партнерства", ставлячи їх перед вибором між Росією і європейською інтеграцією.