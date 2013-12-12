Ректори Львівщини вимагають об`єктивно розслідувати та покарати винних у нападі на мирний Майдан

Про це йдеться в листі Ради директорів, який надійшов до фракції ”УДАР” у Львівській облраді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Ректори зазначають, що в ніч із 10 на 11 грудня цього року всі стали свідками різкого загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні.

«Ескалація напруги і протистояння, на жаль, набуває все більш загрозливих форм і має тенденцію перерости у гострий та затяжний громадянський конфлікт, наслідки якого можуть бути непередбачуваними. На терези історії покладена доля незалежної соборної Української держави, народ якої обрав європейський шлях розвитку», - йдеться в листі.

Рада ректорів вважає за необхідне невідкладно розпочати конструктивний діалог, у якому на рівноправних засадах повинні взяти участь влада, опозиція, широка громадськість, зокрема, представники студентської молоді.

«Академічна спільнота Львівщини цілком солідарна з мирними виступами громадян у їх прагненні утвердження нашої європейської ідентичності та підтримці курсу України на інтеграцію з ЄС. Закликаємо до мудрості, стриманості й цивілізованого розв’язання конфлікту», - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану ”заходами із впорядкування території”, які проводилися вночі для зручності громадян.

Лише коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійців відвели до урядового кварталу.