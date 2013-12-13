На круглому столі були присутні лише "кишенькові" студенти - ЗМІ
На круглому столі «Об'єднаємо Україну» студентів представляли люди, які не мають жодного стосунку до студентів із Євромайдану.
Як повідомляє Українська правда, про це заявляють представники ініціативи «Євромайдан» та Студентська координаційна рада.
"На зустрічі є лише "кишенькові" та нелегітимні представники студентів", - заявляють в СКР.
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"Представників основного органу страйкуючого студентства - Студентської координаційної ради - на цьому круглому столі не було. Будь-кого іншого страйкуюче студентство України висловлюватись не уповноважувало", - наголосили в «Євромайдані».
Натомість студенти повідомляють, що "так званий "представник" студентства" Дмитрій Лєвін давав інтерв’ю каналу Росія і стверджував, що він представляє студентів, яких "використали" 29 листопада. Також студенти оприлюднили в соцмережах фото, котре свідчить, що Лєвін – "просто з молодіжки Партії регіонів".