На круглому столі були присутні лише "кишенькові" студенти - ЗМІ

Як повідомляє Українська правда, про це заявляють представники ініціативи «Євромайдан» та Студентська координаційна рада.

"На зустрічі є лише "кишенькові" та нелегітимні представники студентів", - заявляють в СКР.

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"Представників основного органу страйкуючого студентства - Студентської координаційної ради - на цьому круглому столі не було. Будь-кого іншого страйкуюче студентство України висловлюватись не уповноважувало", - наголосили в «Євромайдані».

Натомість студенти повідомляють, що "так званий "представник" студентства" Дмитрій Лєвін давав інтерв’ю каналу Росія і стверджував, що він представляє студентів, яких "використали" 29 листопада. Також студенти оприлюднили в соцмережах фото, котре свідчить, що Лєвін – "просто з молодіжки Партії регіонів".